神奇！柳營代天院鑼壇 最後一天才同意建醮

代天院丁酉科三朝王船醮典，神明敲定要建醮了。圖為3年前代天院王船醮燒王船的情景。（記者楊金城攝）

2017-09-29 22:14

〔記者楊金城／台南報導〕神奇，柳營代天院舉行鑼壇法會，敲鑼打鼓等了28天後，在農曆7月的最後一天終於獲玉皇大帝同意舉辦代天院丁酉科三朝王船醮典，將在農曆10月13日起鼓入醮，送王（燒王船）在農曆10月17日丑時（國曆12月4日凌晨）。

代天院丁酉科爐主鄭百成說，丁酉科王船將邀請大師林良太再次承接建造，農曆8月16日（國曆10月5日）開斧造王船，到農曆10月11日（國曆11月28日）王船出廠，王船建造時間不到2個月，建醮籌備要緊鑼密鼓。

奉祀遊王公的柳營代天院，保留每3年一科建醮燒王船的宗教傳統，以不靠海、最內陸的王船醮典著稱。

該科能不能建醮？則要在農曆7月舉行鑼壇，等候遊王公向玉皇大帝請示是否領旨同意建醮，鑼壇儀式並是全台唯一，請示結果受到柳營、新營、鹽水、六甲信仰地區信眾的關心。

鑼壇在農曆7月敲鑼打鼓進行法會28天後，都無動靜，信眾以為丁酉科王船醮可能辦不成了，但在農曆7月最後一天的7月29日（國曆9月19日），遊王公的乩手起乩才終於請到建醮的玉旨，信眾稱奇。