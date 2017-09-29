可以預約的公車！10月起天天開到合歡山

「南投縣仁愛鄉暨清境─武嶺─合歡山」需求反應式公共運輸服務（DRTS），今天在清境國民賓館停車場舉行通車典禮，但10月1日才正式通車。（記者陳鳳麗攝）

2017-09-29 21:16

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣仁愛鄉需求反應式公共運輸服務（DRTS），10月1日起背包客天天可坐公車到清境、合歡山、奧萬大等地，另有乘客自訂到仁愛鄉路線，4人可成行。今天在清境國民賓館舉行通車典禮時，台中監理所提醒，一定要在行前一天中午前完成電話預約。

「南投縣仁愛鄉暨清境─武嶺─合歡山」需求反應式公共運輸服務（DRTS），今天公路總局台中監理所副所長鄭芳田、南投客運公司副董事長郭子義等人共同宣布10月1日通車。

DRTS服務有3條路線，清境到合歡山線和埔里往返仁愛巡迴線，屬固定路線，清境到合歡山是熱門窗景點以21人座中巴行駛，每天有6班次，和巡迴固定線，收費都採客運運費計算。

巡迴和乘客自訂線則使用9人座商務車，自訂路線的運費計算較不一樣，基本費率6公里100元，超過1公里加6元，只要約到4個人就可預約，若揪到9人以上，南投客運就改派中巴來行駛。

3條路線都要前一天中午前電話預約，若出發日是週日，則須再提早一天，即週五就要預約。另固定路線和彈性自訂路線的預約電話不同，固定路線預約電話049-2984031分機29。彈性路線則為049-2987330。