老師看電影做愛心 計算人頭捐款社福機構

南投戲院今天開始放映「老師，你會不會回來」，南投縣教育產業工會後天包場，讓老師看電影做愛心。（記者陳鳳麗攝）

2017-09-29 22:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕好感人！南投縣教育產業工會邀老師看電影做愛心，在南投、埔里包場，邀老師們看電影「老師，你會不會回來」，並捐款給社福機構，在地戲院也響應，埔里山明戲院將包場費也捐給機構，南投戲院不收包場費，工會也把該款捐給機構。

南投縣教育產業工會為慶祝教師節，10月1日早上8點和9點，分別在南投戲院、埔里山明電影院，邀請300多位會員教師觀賞電影「老師，你會不會回來」，同時也邀請鄰近的縣議員與老師們一起觀賞，用行動支持王政忠老師，也為自己打氣。

縣教師工會理事長歐弘堡表示，南投教育夥伴王政忠老師，過去幾年透過寫書與這次改編為電影，讓偏鄉學校與新創教學法被更多人看見，這樣的歷程其實不應該孤單，值得更多教育界人士支持。工會也請老師們用行動支持這部改編的暢銷書的國片，以示支持。

歐弘堡也表示，教師工會也以觀影人數每人100元方式，分別捐給南投家扶中心和財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園。

埔里山明電影院和南投戲院也共襄盛舉，埔里山明戲院將包場費用全數捐給埔里鎮的阿尼色弗兒童之家；南投戲院完全不收包場費用，而教師工會感念老闆的支持，另外再捐出6000元給南投家扶，把感動化為愛心。