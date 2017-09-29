明鋒面減弱溫度回升 下波接力恐亂中秋

明（30日）東北風減弱，全台各地溫度回升，紫外線偏強。（資料照，記者黃志源攝）

2017-09-29 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕明（30日）東北風稍微減弱，全台各地溫度回升，紫外線偏強；早上10時至下午3時中南部空汙指數偏高，提醒外出民眾攜帶口罩。《天氣風險》預測，中秋假期將有另波東北風到來，影響時間及強度會略大於今天這波。

據中央氣象局預報，明日溫度及紫外線方面，由於鋒面減弱，全台各地溫度回升，西半部地區預測約33至35度，東半部地區約32、33度，清晨低溫約26度左右，提醒早出晚歸的民眾，注意保暖。明日全台各地紫外線仍強，建議外出民眾加強防曬，並適時補充水分。

降雨方面，明日上午東北風轉偏東風，東半部地區會有局部短暫陣雨的機率發生，中南部地區及北部山區會有午後雷陣雨，建議民眾隨身攜帶雨具，以備不時之需。

據《天氣風險》預報，中秋假期會有一波鋒面南下，預測這波鋒面影響時間及強度會提升許多，但離秋涼的感覺仍有段差距。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南地區為橘色提醒，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒與臭氧。《天氣風險》指出，明日上午10時至下午3時，中南部地區空汙指數較高，提醒外出的民眾多加留意。

明日全台各地溫度回升，西半部地區預測約33至35度，東半部地區約32、33度，清晨低溫約26度左右。（圖擷取自中央氣象局）

明日全台各地紫外線偏強，建議外出民眾加強防曬，並適時補充水分。