苦等1年多 新竹工業區勝利路段將拓寬

2017-09-29 21:13

［記者廖雪茹／新竹報導］通往新竹工業區的117號縣道（湖口鄉勝利路段），尖峰時段交通壅塞，新竹縣政府爭取軍方退縮湖口營區等單位圍牆，以便拓寬榮光路、工業五路口約300公尺長的勝利路段；但工程發包逾1年卻沒有動靜，縣議員甄克堅質疑縣府執行效率，也痛批軍方未積極配合而拖延施工。

縣府工務處處長羅昌傑表示，此案在去年4月與軍方會勘時，雙方達成共識，軍方同意縣府申辦土地撥用手續，拓寬工程並在7月完成發包，但沒想到撥用過程冗長繁複，迄今年8月底才收得土地先行撥用的正式函文，該處已在本月11日重新報開工，預定明年初可完工。

國防部軍備局表示，地方政府申請撥用軍用地建置公共設施，軍方一定樂於積極配合，但此案涉及湖口營區、訓練場及湖口副食品供應站等3個使用單位，加上由新竹縣政府代拆、代建圍牆，基於國家安全考量，施工期間不得出現危安缺口，為尊重使用單位，該局不得不謹慎的居中溝通，並再三會勘確認，因而較為費時。

甄克堅表示，尖峰時段，來自竹北、新埔的新竹工業區開車上班族，總是被塞在勝利路二段與榮光路、工業五路的2個緊臨路口，常見車輛嚴重回堵，民眾抱怨連連。

甄克堅說，縣府為舒緩民怨，找軍方協調退縮湖口副食品供應站圍牆，並編列1500萬元預算辦理拓寬，工程早在去年7月發包，卻遲遲未見動工，讓飽受塞車之苦的上班族好無奈！對於工務處的回應，他批評軍方沒有誠意，阻礙湖口發展。

工務處技正林鶴斯表示，此案最早在104年7月，縣府即邀集軍備局等單位現勘，歷經多次協調，終於促成。由縣府委外拆除及復舊軍方圍牆，預計拓寬勝利路二段與榮光路、工業五路的2個路口，約300公尺長，現行路幅10公尺將拓寬為17公尺，擬劃設雙向4線道，並延長左轉、右轉專用道，以期加速轉彎和直行車流，避免路口堵塞，預定明年3月可完工。