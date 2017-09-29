國慶音樂會彰化雙十登場 東西音樂夢幻組合

2017-09-29 21:26

〔記者張聰秋／彰化報導〕雙十節國慶音樂會將於下週二（10月10日）晚上7點30分，在彰化縣立體育館登場，3位不同領域的音樂家和歌手將輪番演出，有演奏足跡遍及國內外的小提琴家廖嘉弘，也有客家歌手和原住民歌手，各有專精的音樂才華，他們將以優美旋律和動人的音樂演奏，引領民眾感受精緻的室內樂，難得的音樂饗宴，免費索票入場。

音樂會將由獲得國立維也納音樂院演奏家文憑及藝術碩士的小提琴家廖嘉弘擔任指揮，其演奏足跡遍及歐洲、美洲、澳洲、日本等國，國際名聲響亮；2位同台演出的台灣歌手客家歌手謝宇威和原住民歌手昊恩，都是實力派唱將。

謝宇威在1992年以客語創作歌曲「問卜歌」獲得第9屆「大學城」全國創作音樂大賽第1名，並獲「最佳作曲」及「最佳演唱人」獎，2004年獲第15屆金曲獎「最佳客語流行歌手」並入圍「最佳唱片製作人」及「最佳年度流行音樂專輯」獎。昊恩在2013及2014年參加歌唱節目「超級歌喉讚」PK戰，演出驚豔全場。

副縣長陳善報、文化局長陳文彬、國立台灣交響樂團團長劉玄詠等人，今共同為音樂會熱身。陳善報說，這次音樂會，經由為升電裝工業股份有限公司和帝寶工業股份有限公司贊助，讓彰化鄉親能夠就近聆聽欣賞國際水準的音樂表演，歡迎有興趣的民眾免費索票入場，去年很多人進不了體育館內欣賞，今年將會在室外架設大型螢幕同步轉播，讓更多民眾都能感受到國慶音樂饗宴。

台灣交響樂團團長劉玄詠表示，當晚音樂會極具特色，西方的交響樂加入台灣特色音樂，東西方音樂夢幻組合，還有金曲歌王謝宇威、昊恩同台飆歌，節目精彩可期。

縣府安排接駁車，免費接駁民眾往返彰化火車站與彰化縣立體育館，入場券從下週一（10月2日）起免費索取，索票地點在彰化縣政府服務台、彰化縣立圖書館服務台、彰化縣立美術館服務台、員林演藝廳及26鄉鎮市公所服務台，索完為止。