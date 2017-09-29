「地」府地下室開會？ 一字之差惹火漁民

澎湖縣政府發出開會通知單附件，出現地府地下室大禮堂。（記者劉禹慶翻攝）

2017-09-29 20:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆7月剛過，部分漁民收到澎湖縣政府發送的開會通知單，其中會議議程附件中，會議地點赫然出現「地」府地下室大禮堂，讓漁民們大為惱怒，憤而貼文在臉書上，並認為是要漁民死一次後再去開會嗎？縣府表示為承辦員筆誤。

根據漁民在臉書上貼文的內容顯示，10月11日下午3時，召開研商「澎湖縣傳統潛水漁業合法化可行性」及「漁船附搭縣轄離島居民及貨物管理辦法」會議，開會通知單上地點寫明為本府地下室大禮堂，並無問題，但內部的議程附件卻出現「地」府地下室大禮堂，讓接獲開會通知的漁民覺得大為光火，認為澎湖縣政府刻意觸霉頭。

當此文一出，立即在網路社群引起廣泛討論，有人要求開會時開直播讓大家見識一下，有人則說要開始拜拜了，更有人直指此舉是要漁民先死一次再去開會，認為縣府根本是玩弄漁民、靠北漁民，同時也有網民認為發文單位的校稿實在是太混了！

針對開會通知單引發漁民惱怒，發文單位澎湖縣政府農漁局表示，開會通知單的附件是承辦人自行加上，並未經過層層上簽，因此附件上無官章；根據了解是一時筆誤，將「本」府打成「地」府，造成漁民困擾表示歉意，農漁局會肩負疏忽之責，同時此開會日期因部分官員無法參加，已確定取消會另行通知漁民。