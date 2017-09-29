拒絕屠宰場！遷建烏日說明會 居民佔講台阻撓

台中市肉品市場計畫遷建到烏日今天舉辦說明會，市議員吳瓊華（左三）今天帶領上百居民反對，並佔據講台阻撓說明會舉辦。（記者陳建志攝）

2017-09-29 20:20

〔記者陳建志／台中報導〕「拒絕屠宰場！」台中市政府計畫將台中市肉品市場遷建到烏日，台中肉品公司今天再度召開說明會，不過，上百居民到場表達反對心聲，阻撓說明會進行，甚至請來神明坐鎮，佔據前方講台直到借用時間結束，抗議民眾認為，說明會程序未完成流會，經發局則認為程序已完成，將把民眾訴求列入環評報告書中。

位於台中市北區的台中市肉品市場，年代久遠、設備老舊，市府計畫遷至烏日，場址位在東園、螺潭里，遭到地方反對。本月7日原定在東園里活動中心召開環境影響說明書送件前公開說明會，反對民眾在活動中心四周懸掛白布條抗議，還質疑事先未發文借場地，拒絕入場造成流會。

反對者：流會不算數 肉品市場原地改建

肉品公司今天再度召開說明會，事先行文借用烏日里活動中心。原定下午2點召開，部分想參加的民眾簽到入場，但有上百名反對者在場外懸掛「官商勾結，黑箱作業」等白布條，還在立委顏寬恒、市議員吳瓊華與多名里長帶領下，在說明會開始前就佔據前方講台，反對民眾也擠滿會場，高喊「拒絕屠宰場」、「還我體育場」、「散會」。

反屠宰場興建自救會會長吳瓊華說，烏日已經有焚化爐，絕不接受屠宰場，質疑市府若認為新設備那麼好，就在原址改建。她說，當地居民向東園里新龍宮三府王爺求籤，抽到下下籤，屠宰場遷烏日，就連神明也不同意！

反對民眾持續佔據講台，出席的經發局主秘蔡珍珍、肉品市場總經理楊忠諺多次拿著麥克風想講話，都被打斷，甚至部分坐在會場內想聽說明會的民眾，也遭反對者逼問立場，爆發口角，所幸雙方克制，沒讓場面失控，警方則一字排開，站在講台前。反對民眾坐在講台上，一直到下午4點時間結束才離開，認為說明會未完成程序流會。

經發局：程序已完成 訴求列環評報告書

不過，經發局說，今天依法提出申請，合法借用場地，民眾簽到時，除了個別宣導，還發放宣導資料，會議中也充分讓民眾發表意見，提供每個人上台表達的機會，並詳實記錄會議中所提意見，程序已完成，將會把民眾訴求和意見納入環評報告書中，送環保局環評委員審查。

經發局並說，未來市場將引進全球高規格的電宰設備，符合人道屠宰、生產流程自動化、無塵室管控、冷降溫設備等條件，也規劃在基地內設置標準三級污水處理場，避免屠宰後水污染及肉屑污染；更將結合綠能生產、加工、觀光，成為多功能現代化肉品市場，帶動週邊區域繁榮。

至於民眾擔心的豬隻運送污染環境，將會配合興建「東湖大橋」，直接橫跨大里溪銜接至環河路，經發局說，未來相關產業進駐後，將可帶動地方經濟發展，增加就業機會。

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