打敗網購垃圾！減塑達人公開妙招！

李育欣落實重複利用的心法就是「分區管理」，使各種不同功能的塑膠製品一目瞭然。（記者陳宇睿攝）

2017-10-01 07:30

〔記者吳書緯／台北報導〕網購已經成為現代人生活中不可缺少的購物管道，但郵寄時，為了避免商品在運送過程中破損，所以多半會使用大量的塑膠包裝及緩衝材料，你是不是也拿這些塑料垃圾莫可奈何？台灣環境資訊協會志工李育欣靠這幾招，成功打敗網購垃圾！

李育欣說，郵寄所產生的包裝袋是無可避免的，除了不要網購（對於現代人來說當然不可能）外，就是妥善運用網購的包裝材料，例如隨貨品寄來的外包裝袋，她就發現非常適合用來裝雨衣或是鞋子；而氣泡袋等，李育欣也將其妥善置於家中角落，打包易碎物品即能派上用場。若換自己在網路上販賣商品時，先前儲存的氣泡袋等緩衝材料更是重複利用的好機會！喜歡看書的李育欣也提到她很不喜歡書被摺到，所以帶書出門時，都會把書裝在氣泡袋裡，減少損壞的機會，也讓氣泡袋可以「發揮所長」。

促成李育欣開始減塑的動機，是參加台灣環境資訊協會舉辦的淨灘活動，在淨灘時發現海灘被各式各樣的廢棄物佔據，而這些廢棄物當中，大多為食品類一次性用途的塑膠製品。見到環境破壞後開啟了她的減塑生活，除了減低一次性的使用，也「分區管理」既有的各種塑膠材料，在家中一隅設置塑膠袋收納區，各種大小的塑膠袋井然有序地摺疊，需要使用時就能快速地抽取出合適的尺寸，增加重複利用的機會。

最後，減塑達人李育欣也分享了臉書社團「不塑之客」，這個公開社團每天都有許多人分享各種取代塑膠袋的方法，剛開始加入減塑行列嗎？上去找找靈感吧！

生活週報10/1當期重點：

【噹啷女孩專欄】植物與空間的對話

【台灣好好玩】秋高氣爽到處去露營