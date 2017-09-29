台電跳電導致亞泥吸塵器停機 花蓮新城石灰粉漫天飛

2017-09-29 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕位於花蓮的台電新成高壓電塔，今日凌晨因為獼猴誤觸而斷電，雖然3分鐘即恢復供電，但因此導致亞泥3具水泥窯的「靜電吸塵器」停止運轉。新城村早起的民眾發現，漫天的粉塵與煙灰四散，住家外頭黏附的到處都是。亞泥一早派員向村民道歉，並承諾負擔清潔費用。

根據《蘋果》報導，亞泥表示今天凌晨5點52分，因台電突然跳電，造成亞泥花蓮廠生產設備與集塵設施3分鐘停止運作，在恢復生產與集塵設施的過程中，有部分粉塵飄向鄰近村落。亞泥因此派遣專員向村民解釋並且道歉。

報導指出，新城村傅姓村民一早出門先看到，亞泥廠區飄出黑煙，接著是白色石灰粉塵漫天飄落，黏在車頂、車窗難以清理。傅姓村民表示，如果不小心吸進去恐怕會影響健康，希望相關單位嚴加管理，不要再發生類似意外。

自亞泥退休的楊姓民眾則表示，燃燒後的粉塵都靠靜電吸塵器回收，3具水泥窯每天可回收將近百公噸的石灰粉塵。回收的粉塵都是可以利用的水泥原料，斷電帶來的損失不小，亞泥應該向台電求償。

台電則表示，經過調查發現是高壓電塔電死獼猴，系統自動斷電，經過檢修後3分鐘即恢復供電。台電今天中午，也派員向亞泥致歉。

花蓮環保局長饒忠表示，目前沒有民眾報案通知環保稽查，現在得知消息後，會立刻派員至現場檢測，如果有空汙的疑慮會依法處置。