地藏王菩薩遭放火燒毀 地方集資「刻回來」

2017-09-29 19:39

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林西螺埔心地區的應公廟已有百年歷史，供奉的地藏王菩薩今年7月卻遭人拿到廟外放火燒毀，縣議員李明哲及多名地方鄉親集資，請雕刻師重雕一尊，日前熱鬧安座，擲筊請示時，地藏王菩薩開心連給3個允筊。

西螺埔心地區應公廟供奉的地藏王菩薩、土地公神像，日前半夜遭人搬到廟外放火燒，社區居民清晨發現廟裡冒煙，以為失火，趕到現場查看，才知是神像遭人惡意焚毀！

廟外脫光洗澡被報警抓人 男燒神像報復

西螺河南里長李湖說，「人在做天在看」，冥冥之中神明有安排，被燒焦的地藏王菩薩旁有一張身分證，警方循線找到人，原來是這名男子在應公廟外脫光衣服洗澡，被人看到，報警逮人，男子懷恨在心，竟在深夜地藏王菩薩、土地公神像搬到廟外放火燒。

李湖說，應公廟沒有管理委員會，沒錢重刻，縱火男子也沒錢賠，多數地方耆老認為，應公廟在地方已百年，還是要讓祂繼續鎮守保祐地方，擲筊請示，神明允筊，因此透過地方捐款集資。

有人捐百元、有人捐數千元，縣議員李明哲捐1萬元，河南里長李湖及詔安里長王俊男也都捐1萬元，重刻一尊地藏王菩薩神像，並舊神像灰燼裝到新雕像內，日前熱鬧安座，地方居民也準備供品祭拜。

李湖說，民眾擲筊請示，「安座這樣好嗎？」地藏王菩薩開心連續給了3個允筊。