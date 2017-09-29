雲林2來源場鴨蛋都檢出蘇丹紅 7100隻鴨遭撲殺

台中市「采棠肴」的鴨蛋黃遭檢出工業染劑「蘇丹紅」。（資料照，記者蔡淑媛翻攝）

2017-09-29 19:14

〔記者吳欣恬／台北報導〕台中市「采棠肴」的鴨蛋黃遭檢出工業染劑「蘇丹紅」，經追查來源畜牧場，是來自雲林縣元長鄉的永信蛋鴨場和張營畜牧場，2禽場飼主同為張信榮，總計7100隻蛋鴨將全數撲殺，不予補償。

由衛福部食藥署、農委會和環保署等跨部會小組於昨天和前天會同雲林縣政府相關人員前往2禽場，將現場鴨隻及鴨蛋產品進行移動管制，並抽驗相關檢體，在鴨蛋和鴨脂肪中都檢出蘇丹色素4號。

今天跨部會小組公布檢驗結果，永信蛋鴨場的鹹鴨蛋分別檢出20ppb和26ppb的蘇丹色素4號、鴨蛋分別檢出為10ppb和12ppb、鹹蛋半成品則檢出17ppb、而鴨脂肪則檢出高達308ppb。張營畜牧場的鴨蛋檢出18ppb和19ppb蘇丹色素4號、鴨脂肪檢出高達196ppb。但2禽場共6件飼料樣本都未檢出。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙表示，2禽場飼料都未檢出蘇丹色素4號殘留，代表飼主可能是另外將蘇丹色素4號添加在飼料中，目前已經由檢調單位介入偵辦。

李宜謙說，因為鴨隻肝臟都未檢出蘇丹色素4號，代表已經代謝，但蘇丹色素4號會囤積在脂肪，且有致癌風險，對人體有害，所以2禽場共7100隻鴨隻將全數撲殺，不予補償。

李宜謙說，飼主想讓鴨蛋蛋黃色澤更鮮豔，目前有可食用的添加色素供業者合法添加在飼料中，但飼主可能因成本考量，選擇添加對人體有害的工業染料。另外，現場也封存10至20箱的鴨蛋，數量不多。