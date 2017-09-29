驚！3歲小弟看展被攔下 賀！未來10年進科博館都免費

2017-09-29 19:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立自然科學博物館開館邁入第7年，今天出現第9千萬參觀人次，來自大安區的3歲李小弟，媽媽每週都會帶他到館內參加親子共學看展覽，母子倆導覽遲到趕著入場被攔下時還嚇一跳，竟成為第9千萬人，獲得全館唯一的10年免費入館黑卡，驚喜萬分。

李媽媽說，每週帶孩子從大安坐公車一小時到科博館看展已經2年，5歲大兒子上幼兒園，仍持續帶小兒子看展，最愛恐龍。今天母子倆遲到導覽時間，趕著進場被館長孫維新手持攔下獻花，一旁慶祝人群也熱烈鼓掌，讓兩人嚇了一跳，這才得知自己成為第9千萬名遊客。

科博館迎接衝破9千萬參觀人次，為李媽媽母子倆安排一系列活動，送上唯一一張的專屬黑卡，10年免費入館，包括主館、植物園、鳥園及921地震教育園區和車籠埔斷層園區，並享有全國7家博物館入場優惠，還有合作餐廳、乘車等折扣，並送上李小弟最愛的恐龍娃娃等專屬禮物。

李媽媽說，兩個孩子常來科博館，變得愛大自然、會觀察小動物，對於科普知識也較同齡孩子懂得多，會撿樹枝、果實排成恐龍等圖案，而自己也對大自然感到興趣，科博館就像家中另一個書房。科博館指出，近幾年也發現外國旅客來館人數明顯增加，尤其是香港、澳門和新加坡。

另外為了迎接中秋，科博館植物也推出中秋花藝特展「璀璨秋金」，以文心蘭為主題設計大型花藝作品，象徵璀璨豐收之意，文心蘭廣泛運用於園藝佈置和切花裝飾，是台灣重要的出口花卉產業，台中大坑、后里就占了全國6成的產量。

植物園科長嚴新富指出，文心蘭花色鮮黃，花形特殊，花朵盛開時形狀宛若一群跳舞的女郎，故又稱跳舞蘭，為熱帶性花卉，文心蘭的花色除黄色之外，尚有棕色、綠色、白色、紅色和洋紅色等，大小有的小於1公分如迷你型文心蘭，有些又極大，花的直徑可達12公分以上，而中部地區氣候很適合文心蘭生長。