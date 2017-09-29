中華電信加薪 明年調升3.54％

2017-09-29 19:20

〔記者劉力仁／台北報導〕公務員加薪，中華電信跟進！

中華電信今天下午加開臨時董事會，討論加薪提案，獲全體出席董事支持通過，明年度員工平均調幅3.54％。

中華電信董事長鄭優說，這次調薪方案，除了受到政府加薪政策的鼓勵，同時也是基於營運及拓展業務需求，希望延攬新進人才及留住年輕、優秀員工，並激勵全體同仁創造更高績效。

中華電信說，這次調薪平均調幅為3.54％，是2005年民營化以來幅度最大的一次，透過調薪方案的設計，積極照顧年輕、基層及優秀員工，其中，部份員工調幅甚至超過5％以上。