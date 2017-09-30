地獄級招待所 海軍的白色恐怖

2017-09-30 08:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕圍牆與鐵絲網內的鳳山「前海軍明德訓練班」，前身是「海軍招待所」，專門偵訊思想犯，曾經夜半常傳出陣陣哀嚎聲，那是國民政府遷台後，海軍白色恐怖的偵審、刑求所在，它的神秘面紗，也在軍隊裁撤、開放後，逐漸讓這座園區的神秘歷史被攤在陽光下。

1919年完工的鳳山無線電信所為第一次世界大戰期間日本海軍長距離無線電通信地；二戰後，由國民政府接管，也進駐隱密的情報單位，尤其海軍白色恐怖事件爆發後，在此成立海軍招待所，直到1976年改成海軍明德訓練班，用來管束海軍的問題分子。

高雄市高縣眷村文化發展協會創會理事長顧超光表示，海軍白色恐怖可自1945年，蔣中正為裁撤海軍司令部、拔掉當時的海軍總司令陳紹寬說起，半年後重新回復，先由陳誠代理總司令，再由陸軍出身的桂永清接掌，因而引起底下的人不服，1949年2月，重慶艦叛逃倒戈中共，造成多艘艦艇歸順中共的連鎖效應，因而誅連親友，相關人員全都被送進海軍招待所。

海軍中校退役、現為高雄市文化愛河協會理事長的袁英麟說，在海軍白色恐怖時期，都先帶至左營大路上的「三樓冰茶室」初審，這棟洗石子外牆的私人建築現仍可見幾個店名和廣告語等大字，當年大多晚上10、11點帶思想犯到此刑求偵訊，有問題的送至海軍招待所收押取供，接著再送到彰化員林的反共先峰營，直到「洗心革面」。

顧超光說，不少當年的受害者形容，進到此地像下地獄般生不如死，反而被送至綠島還像上天堂，而過去拘禁人犯的地方，和軍階一樣又有分級，最早建築的電波發射廠名為大碉堡，專關低階軍人和相關人員，因建築屋頂有覆土防炸，又有「山洞」之稱，而原本電信所的辦公廳舍，則隔成會客室、審訊室，以及拘禁一般軍官的「普通號」、上校級以上軍官的「優待號」。

如今的鳳山無線電信所，已走過海軍白色恐怖及軍中管訓的肅穆之氣，電影《KANO》、《想飛》、電視劇「一把青」、「春梅」等劇都曾在此取景拍攝，過去的建築遺跡，豐厚的歷史堆疊，走過百年的鳳山無線電信所，現已轉型成具歷史特色的靜謐園區。

原日本海軍鳳山無線電信所：（07）222-5136，高雄市鳳山區勝利路10巷

三樓冰茶室：高雄市左營區左營大路252～262號，內部不對外開放

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