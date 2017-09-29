澎湖郵局經理交接 三陳同台妙語如珠

2017-09-29 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖郵局龍頭今日舉行交接典禮，出現罕見「三陳」同台畫面，中華郵政公司派出副主任委員陳樹東抵澎監交，由卸任局長陳麗美將印信交接給新任局長陳建章，三陳也異口同聲強調郵局以客為尊傳統，將繼續傳承。

原澎湖郵局長陳麗美榮升高雄郵局郵務科長，結束1年8個月在澎服務任期，新任局長由來自高雄郵件處理中心作業科長陳建章接任。由於陳麗美在澎服務廣結善緣，包括馬公市長葉竹林、前縣長王乾發、立委楊曜助理段湘玲、澎管處副處長謝文達、縣府參議盧春田等人都到場觀禮。

陳麗美感性的表示，澎湖的人情味及最美麗海灣讓她無法忘懷，因此就算調職，也要繼續將戶籍留在澎湖，不會遷移，雖然離開澎湖心中有諸多不捨，但只要有機會就要回澎湖走一走，拜會一下老朋友與老同事，任內推動的「承諾、信賴、安全」理念，也將帶到新的工作崗位繼續推動。

澎湖郵局是唯一的離島縣管理站，在澎湖5鄉1市設立10個支局，18個有人島上都有郵差的蹤影，「跨海接島、迎風送情」，強調不是以賺錢為目的，而是以服務為宗旨，因此澎湖郵局積極配合縣市政府宣導、偏遠小學教育活動，包括今年冬渡澎湖協助馬公市公所客製化郵票，現數量已達千餘張，停止受理，顯示澎湖郵局高度的配合地方觀光發展。