越來越少人走的地下道 永和創「藝」賦予新功能

新北市永和區人行地下道兼具藝廊功能，美侖美奂。（記者翁聿煌攝）

2017-09-29 18:17

〔記者翁聿煌／新北報導〕60、70年代大量興建的人行地下道，在時空環境變遷下，使用率直直落，新北市永和區現有10座人行地下道，密度是新北最高，評估鄰近學校的地下道仍有學童通行安全需求，與校方合作美化，變身為師生作品和兩性教育藝廊；部分低漥地區的地下道，則思考暴雨期轉換成滯洪池的可行性。

永和區副區長林慶豐說，永和的人行地下道使用率不高，不少人擔心成為髒亂及治安死角，讓婦孺更加不敢使用，商家也嫌街角的地下道出入口遮雨棚影響視覺穿透性和景觀。

區公所在民國97年時，就舉辦過人行地下道存廢座談，但地方耆老指出，早年永和街道狹窄、人車爭道，發生過數起學童穿越馬路造成傷亡的悲劇，地方人士才極力爭取興建人行地下道，保障學童上下學安全。

區公所認為，人行地下道仍有存在價值，尤其是學校附近的地下道，今年起，區公所與永平、網溪等國小合作，持續粉刷、翻新地下道牆面，保持通風明亮，也由學校提供師生的美術作品，或性別平宣導圖文，讓地下道變身為文化藝廊。

永平國小校長徐韶佑說，校方鼓勵但不強迫學童行走地下道，與區公所合作美化後，確實有提升學童使用地下道的效果。

林慶豐說，區公所除了整理人行地下道，強化學童使用意願之外，市區較低漥地區的低使用率地下道，也評估在暴雨期間轉變成滯洪池的可行性，減少當地道路積水機率。