湖西鄉樂齡楷模表揚 103歲阿嬤歡喜走上台領獎

2017-09-29 18:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是標準樂齡楷模！澎湖縣政府委請澎湖縣照顧服務協會，辦理5鄉1市樂齡楷模表揚暨健康音樂律動活動，今日在湖西鄉公所舉行，103歲人瑞吳玉親自出席領獎，還自力柱枴杖登台，讓與會貴賓都感受到生命的活力。

「家有一老，如有一寶」，一年一度重陽節即將來臨，，湖西鄉樂齡楷模表揚今在湖西鄉公所舉行。縣長陳光復、議長劉陳昭玲連袂出席，表揚湖西鄉樂齡楷模9人，並鼓勵長者平日快樂地運動，才能健康久久。

出席貴賓還包括副議長陳雙全、議員成萬貫、呂黃春金、陳慧玲、社會處副處長陳韻如、白沙鄉長吳政杰及湖西鄉各村村長均到場向受獎者致敬及祝賀，場面熱鬧、溫馨。

湖西鄉樂齡老人楷模活動，由興仁社區發展協會精彩舞蹈表演揭開活動序曲，南寮村高齡103歲人瑞吳玉，榮獲今年湖西鄉樂齡楷模，成為今年獲獎者中矚目焦點，由縣長、議長及貴賓一一頒獎頒贈奬牌及禮品，歡喜合影留念，並安排健康律動毛巾操與長者一起活動筋骨，開心做伸展操。鄉內民眾百餘名民眾參與，共襄盛舉。

今年湖西鄉樂齡楷模名單：吳玉（南寮）、李嘉政（青螺）、許趙秀罕（白坑）、陳伯文（西溪）、林西本（城北）、駱寶桂（隘門村）、呂正福（林投）、王東明（尖山）、許福武（菓葉）等9位。