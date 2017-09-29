2017台灣設計展 成大秀出新亮點

台南市後壁區後廍社區發展協會茄芷袋作品，從日常生活走進時代流行識別。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-29 20:13

［記者洪瑞琴／台南報導］「2017台灣設計展」主題展區，位在成功大學舊圖書館，展場聚集設計產業界能量，讓人看見台灣無限潛力亮點。

主展區佈展6個精彩重點，其中「25位職人的幸福」，透過影像聆聽他們的幸福，展場以鏡子的無限反射，讓觀眾在看見他人的幸福時，也能思考自己的幸福。

「再生新設計」主軸，是藉由重新設計材料、產品及商業模式，達到減少廢棄物並讓資源能夠更有效率地被使用；現場展出使用回收材質製作的織品與設計產品，展現循環經濟的更多可能性。

「家的距離」訴求智慧居家結合雲端科技，讓面臨高齡社會與「超獨居時代」的台灣，能透過遠端照護與安全管理的工作。「消逝的速度」則是展出可實踐綠能旅行台南的路線，會場以轉動型態呈現，十分令人討喜。

「一口一口台南」是與台南在地的特色景點作結合，透過味覺顏色饗宴，實驗顏色在不同載體中的記憶聯結。「台灣設計x日本精造」這1區展作，由業界團隊推出品牌跨領域合作，邁向國際市場。

值得－提的是，後壁區後廍社區的傳統茄芷袋，化身時尚亮點出現展場，十分吸睛；還有太陽能及USB等科技也運用在生活實用品設計上，展場獨樹一格，宛如一場視覺美學。

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