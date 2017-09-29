永安國小迎百年校慶 中市府、教部補助改善校舍

中市永安國小將舉辦百年校慶，市府向中央爭取補助，已展開修繕。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-29 18:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯區永安國小已100年，校舍設備破舊，市長林佳龍今年初已請教育局向中央申請經費，將由市府和教育部國教署分別補助學校775萬元及740萬元，總計1515萬元經費，協助學校儘速改善老舊環境與設施，讓學生在更好的環境下學習。

永安國小今年將迎接100年校慶，但包括大門周邊門面老舊、多處地面排水不良、圍牆破損、牆面傾斜、廁所待修等狀況，需要經費進行改善工程。

為此，市長林佳龍在今年初請教育局向中央申請經費，將由市府和教育部國教署分別補助學校775萬元及740萬元，總計1515萬元經費，協助學校儘速改善老舊環境與設施，讓學生在更好的環境下學習。

教育局表示，為協助永安國小解決環境老舊問題，西屯區福安里長張清和今年3月間向林佳龍反映，林佳龍考量該校確有改善校舍急迫性，請教育局研究相關協助方式，並同時向教育部國教署申請經費補助。

在市府及各界人士的努力下，確定由市府補助775萬元及國教署補助740萬元，總計1515萬元經費，協助學校改善老舊環境及廁所等設備。

永安國小今年適逢創校100週年校慶，慶祝大會訂於11月25日熱鬧登場，並廣邀歷年畢業校友回校共襄盛舉，除點燃百年聖火象徵薪火相傳，也將為百年紀念碑舉行揭碑儀式，共同為永安國小慶生。