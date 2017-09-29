社區據點打公費流感疫苗 彰縣衛生局：不收掛號費

2017-09-29 18:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年公費流感疫苗後天（10月1日）開打，彰化縣衛生局委託縣內253家醫療院所，開設500處社區接種站，方便就近施打。但有鄉親反映，有些社區據點不用收取掛號費，有些卻會酌收100元到150元不等，形同「一國兩制」，100元金額不多，對省吃儉用的鄉下老人家卻會造成負擔。衛生局則說，衛生所和社區接種站都不收掛號費。

不少彰化縣民說，往年，在社區接種站施打疫苗，刷健保卡過卡後，有些接種站醫護人員還會要求付100元掛號費，理由接種地點只是從醫院移到社區，接種疫苗還是由醫護人員執行，所以要收掛號費。

也有人說，社區接種站由公立醫院駐點服務就不收掛號費，會收掛號費，多數都是私立醫療院所，公私立做法不同，不是很好。

對此，衛生局疾病管制科長王曉琪說明，施打疫苗的地點很多，從學校、鄉鎮市衛生所、醫院、診所及醫療院所人員進駐社區接種站，不論到那個地點接種疫苗，都要刷健保卡比對身分，卻不一定要付掛號費。

王曉琪說，依照規定，只有民眾自行到醫院或診所接種，才需付掛號費，衛生所和社區接種站都不收掛號費。民眾質疑社區接種站收掛號費，衛生局初步了解，應該是醫院進行巡迴醫療業務的同時，一併執行公費流感疫苗施打，支付的費用可能是健保之外的藥價差額，衛生局今年會特別留意收費問題，若有不符合規定，會要求醫療院所改進。