百歲生日與妻同慶鑽石婚 新營人瑞雙喜臨門

新營百歳人瑞張弓（中）與85歲妻子陳招娣（左）為鑽石婚夫妻，藥師好友陳立人（右）前來祝賀，新營區公所則送來市府的賀匾。（記者楊金城攝）

2017-09-29 17:54

〔記者楊金城／台南報導〕新營區百歲人瑞張弓今天過100歲生日，他和85歲妻子陳招娣結婚滿60週年，獲新營區公所提報為今年鑽石婚楷模，人瑞鑽石婚楷模少見，雙喜臨門。

張弓曾在對日抗戰時在上海、南京、杭州進行敵後工作，帶隊打游擊戰，曾被日本人抓到3次，但都死裡逃生。

他回憶說，有次包括他在內有25人被日本人關在同一牢房，被關了20天後，被人保出去，到現在也不知救命恩人是誰。

民國40年，張弓來台被安排在林務局工作，後轉任森林警察，娶了陳招娣，民國72年在台南縣警察局主任秘書任內退休。

張弓平時都到社區友善藥局新營的博登藥局向藥師陳立人拿慢性病藥，成了忘年之交，張弓稱陳立人是他的「醫藥總顧問」，陳立人今特為張弓慶生和祝賀獲鑽石婚楷模。

張弓和陳招娣育有2子1女，長子張方在工研院六甲院區任職，次子張立是交通大學教授，子女和長孫的名字都是他取名。

張弓並沒有特別養生之道，陳招娣說：「我煮什麼，他就吃什麼，不會挑食」，三餐都固定時間吃，兩人鶼鰈情深，以前在警局上班時，下班後準時回家，「是最好的老公」；張弓說，夫妻相處最重要是相互包容。

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