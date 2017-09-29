中市與日本尾道市簽備忘錄 進行長照交流

2017-09-29 17:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕由於日本廣島縣尾道市在社區型長照服務等醫療社福服務表現亮眼，台中市長林佳龍今天與尾道市長平谷祐宏共同簽署「友好交流備忘錄」，期盼透過教育合作、實地見習等方式，引進人才投入長照。

市長林佳龍今天在外交部中部辦事處長宋子正、副市長林依瑩、衛生局長呂宗學、觀光旅遊局長陳盛山、文化局長王志誠等人的陪同下，與尾道市長平谷祐宏、尾道市總務部長宮本寬等一行人會面，簽署友好交流備忘錄。

林佳龍表示，現今日本社會邁入高齡化，在高齡照護方面已有相當經驗與完善制度，值得台灣參考學習，而台中市也因應中央的長照2.0政策，推出托老一條龍、721政策，希望老人能獲得完善照顧。

此次雙方簽訂全面的城市交流備忘錄，林佳龍表示，除了長照社會福利外，還可進行教育文化、觀光旅遊等方面的交流。

尾道市長平谷祐宏表示，尾道市65歲以上人口占了35%，也就是每3位市民就有一位超過65歲，也對台灣再過幾年就就會面臨跟尾道一樣的問題。

平谷祐宏表示，尾道市因為老人多，因此在長期照護方面推動了一套社區化發展方式，也在保健醫療各方面投注了許多心力，希望市民在自己熟悉的環境中安心接受照護。

平谷市長認為，此次簽署的友好交流備忘錄，主要是交流雙方在長期照護這一方面的發展，希望尾道市的經驗可以對台中市的長照發展有所貢獻。