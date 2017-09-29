「有機」金針菇被驗出農藥殘留 全聯急下架

2017-09-29 16:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署今天公布中秋節食品稽查專案結果，其中全聯屏東勝利分公司販售的「有機金針菇」竟被驗出不得檢出的殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類0.35ppm，可被開罰6萬元到2億元罰款，且恐再因違反有機認證規定二度被罰，已要求全聯下架。

食藥署表示，這款有機金針菇來自台中市霧峰區大穀農產行，被驗出農藥殘留，將移給台中市農業局處辦。農委會表示，標示「有機」就是不能有農藥，若違法使用有機認證、或有認證卻被驗出農藥，可對此開罰。

農糧署主秘翁振炘說，這件案例經查應是業者的作物沾染農藥，業者具有機認證標章，且這農藥不能用在菇類，只能用於水稻，應是栽作過程中被汙染了，這部分罰則較輕，可處3萬元到15萬元，並做後續追蹤認證；若是盜用有機認證，則可處6萬元到30萬元罰款。

另外，還針對販售端、供應商及其他市售通路抽驗中秋應景食品計抽1203件產品，包含應景產品如月餅及饀料、烤肉用蔬菜、水果、甜點、飲料、烤肉醬等，及禽畜水產品暨其加工品如烤肉片、香腸、黑輪等。

結果有10件不符合規定，分別為7件蔬果檢出農藥殘留與規定不符、1件海綿蛋糕及2件黑輪檢出防腐劑超出使用限量，皆由所在地衛生局令業者下架回收不得販賣，並依法處辦中，詳細違規名單可於食藥署網站。