中市大誠、府後等4公營停車場 月票將改抽籤

中市府後、大誠、南屯國小及市政公園等4場公營停車場的停車月票將改抽籤。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-29 16:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為落實停車公平正義，中市交通局逐年全面改革為抽籤制，並在9月16日起陸續開放府後、大誠、南屯國小及市政公園等4場公營停車場抽籤，有意購買月票民眾，請攜帶汽車行照正本及影本前往停車場管理室報名，將訂日期公開抽籤。

交通局表示，府後、大誠、南屯國小及市政公園等公營停車場因月票價格低於市場價格，尤其前3場位處住宅區或鄰近菜市場，月票車主流動性低，多數民眾反映停車場月票已登記排隊多年仍未能購買，有失公平正義。

為了改革公有停車場月票發售制度，已於今年4月公告要逐步將公有公營路外停車場月票購買資格自107年1月1日起全面調整為抽籤制，並於今年9月1日公告大誠、府後、南屯國小及市政公園停車場於年底前，完成抽籤作業，並自107年1月1日開始實施。

目前市政公園停車場及南屯國小停車場均已開放抽籤報名，自今年9月16日上午8時起至10月6日上午8時止受理報名，並分別將於10月16日上午9時30分及下午2時在停車場公開抽籤。

另大誠停車場及府後街停車場抽籤報名時間則自今年10月16日上午8時起至11月6日上午8時止，並分別將於11月16日上午9時30分及下午2時在停車場公開抽籤，有意購買這4場月票的民眾均可攜帶汽車行照正本及影本前往停車場管理室報名。

交通局長王義川強調，月票發售制度改為抽籤制，非僅針對大誠停車場或公營停車場，而是交通局所轄全部公有停車場都會逐步改為抽籤制，並納入停車場委外經營契約中，以避免公有停車場月票購買權利長期掌握在少數人手中，形同少數人專用而忽略公眾使用權益，落實停車公平正義。