「得名有獎金」 排灣青年勤練體操要幫打零工父母

樂觀開朗的游朝偉苦練體操，盼用獎金為父母分攤家計。（記者王秀亭攝）

2017-09-29 16:16

［記者王秀亭／台東報導］「比賽得名有獎金，希望有機會幫爸媽的忙。」台東達仁鄉排灣族台坂部落24歲青年游朝偉，從小看著父母打零工撐家計，相當不捨，國小起就進入學校體操隊的他坦言，體操之路雖然辛苦，但會持續下去，不是因為喜歡，而是有成績後，可以分攤家計。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，游朝偉上有4個兄弟姊妹，一家7口仰賴父母打零工維生，國中以前由姑姑照顧長大，小學五年級時成為台灣世界展望會長期關懷與陪伴的孩子，相關社福支援讓其順利上學。

國小就加入體操隊的游朝偉說，小時後拉筋痛到流淚、筋疲力盡時，看到同學在操場上玩、打球，也想跟著去玩，好幾次想要放棄體操，連練習時都想著如何逃離體操隊，練習過程中又受傷，需要復健，快要撐不下去，回想起教練、家人及同學間的鼓勵，尤其媽媽始終陪伴在身邊，還是忍了下來，繼續練習。

游朝偉才在台北世界大學運動會男子競技體操吊環比賽中拿下第八名，10月初將赴加拿大參加世界體操單項競賽，包括吊環、雙槓及跳馬，「不能辜負大家的協助與鼓勵。」游朝偉說，展望會資助人長期的協助，讓他可以放心地在練習體操及學業上，會把目標放在2020年的奧運，用好成績來感謝幫過他的人。

蕭文榮指出，盼更多人成為資助人，幫助像朝偉一樣家境困難的孩子有機會發展才華，持續耕耘夢想。