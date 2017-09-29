以花博為主題 中市辦培力論壇規劃70社區營造點

2017-09-29 16:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市的社區營造相當具有活動力，因此今年獲得中央補助1300萬元補助款，為全國金額最高的城市，都發局將規劃70個社造點，以花博為主題，要讓台中市成為花園城市。

都發局為讓社區組織成員了解台中城市發展方向，培育更多在地社區規劃人才，今日在市政大樓舉辦社區規劃培力論壇，除探討社區空間與城市認同、都市到社區的未來與現在等議題，同時也說明綠空鐵道軸線計畫，及2018花博參與的區域加值概念，以引導建立社區營造的精神與價值。

社區規劃培力論壇共吸引300位學界、業界及社區組織人員出席，參與踴躍。

市長林佳龍致詞表示，人人都是「社區營造魔術師」，尤其明年台中花博，鼓勵市民共同參與，營造更有氣質的生活環境，打造台中成為花園城市。

社區營造有助於社區的生命力，去年有59個社區營造成功，其主題為友善老人、生態等，由於明年底台中市將舉辦花博，因此都發局今年社區規劃的主題以花博為主。

都發展表示，今年成功爭取營建署全國最高1300萬元補助，委託南華大學辦理社區培力計畫，在本月初已在大甲、后里、東區、大雅及烏日等地，分別舉辦分區推廣座談會，以整合人力、物力資源，協助參與社區完成在地環境改造需求。

都發局目前規劃要進行70個社區營造點，至少完成50個，而今年編列的1900萬元預算，其中營建署今年補助1300萬給台中市，台中市則自編665萬，而台中市是獲得補助最高的城市。

有意展開社區營造的團隊，將分兩階段進行，第一階段將提出規劃案，都發局將會補助5萬元，待規劃單位提出規劃後，第二階段展開執行，都發局將補助20萬，預計明年5月要展現成果。