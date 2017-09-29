環署預告草案 109年起29項空污物納管

環保署副署長詹順貴說明，全國性聚氯乙烯逸散污染源的標準將改為1000ppm。（記者吳柏緯攝）

2017-09-29 16:12

〔記者吳柏緯／台北報導〕為有效管制空氣污染物並改善空氣品質，環保署將針對不同產業類型訂定有害空氣污染物排放標準，預計109年起將苯、甲醛與燃煤產生的重金屬等29項有害空污物列入第一階段管制項目。

環保署今天一連預告「固定污染源有害空氣污染物排放標準」及「氯乙烯及聚氯乙烯製造空氣污染物管制及排放標準」兩項草案。除了加嚴檢測標準，並計畫從109年開始分3階段，加強管制72項空氣污染物。

環保署高環技師戴忠良表示，無論排放量與工廠規模大小，現行的管制標準均一致，未來新的排放標準上路後，將會把環境濃度與個別管道排放率等因素考慮進去，不同的製程將制定不同的標準。

未來的管制標準，戴忠良說明，將綜合考量多項環境因素後，訂出容許的環境濃度限值，再回推至排放源，評估各項擴散參數後，訂出每個製程不同的管制標準。

依「固定污染源有害空氣污染物排放標準」的規範，分3階段將72項空氣污染物納入管制。第一階段將於109年開始，將苯、甲醛與燃煤產生的重金屬等29項污染物納入管制，受影響的產業以燃煤電廠、石化業等為主，初步估計約1600家。

除了提出72項加強管制的空氣污染源外，環保署今天也針對致癌性物質氯乙烯及聚氯乙烯提出「氯乙烯及聚氯乙烯製造空氣污染物管制及排放標準」，盼藉由管制的方式，減少在製造、運輸過程逸散置空氣之中，降低對民眾健康的影響。

環保署副署長詹順貴說明，原本全國性聚氯乙烯逸散污染源的標準是1萬ppm，但雲林縣政府訂為1000ppm，可見業者可透過購買更佳的設備達成，因此將全國標準改為1000ppm。

空保處副處長謝炳輝表示，由於草案預告完後還須經過公聽會等程序，才能公告生效，目前是希望能在今年年底前完成，並於明年起公告。根據草案內容規定，依每個不同操作單元，實施時間從公布起至公布後3年後不等。