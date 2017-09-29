閒置活動中心變瑞芳風采館 介紹在地藝術人文

新北市瑞芳區公所活化九份豎崎路閒置的頌德市民活動中心，改造成「瑞芳風采館」，展示在地藝術工作者作品並提供觀光導覽資訊。（記者林欣漢攝）

2017-09-29 15:59

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市瑞芳區公所推廣在地藝文特色，活化九份豎崎路閒置的頌德市民活動中心，改造成「瑞芳風采館」，展示在地藝術工作者作品、安排瑞芳高工應用外語科學生駐館向遊客介紹景點，今天舉行揭牌儀式，瑞芳區長陳奇正說，要讓遊客暢遊九份黃金山城同時，也認識瑞芳地區豐富的藝術人文風采。

在地頌德里長林高白梅指出，位於九份豎崎路上的頌德市民活動中心，已有48年歷史，升格前由市府觀光旅遊局風景區管理科作為多媒體中心，現在重新活化變身為結合藝文觀光的旅遊資訊服務中心，歡迎遊客多加利用。

陳奇正表示，瑞芳風采館提供觀光導覽諮詢、中英日觀光導覽摺頁、民宿住宿資訊、無線WIFI上網、充電服務及飲水機，展出畫家邱錫勳、瑞芳高工教師邱進雄等在地藝術工作者的創作，以及攝影比賽得獎作品、瓜山國小珍藏的礦石等逾30件，是黃金山城特有的歷史人文風采。

瑞芳區公所表示，據交通部觀光局統計，去年有800萬人次遊客造訪瑞芳地區，豎崎路更是遊客必走之路，瑞芳風采館就坐落於豎崎路階梯石板道旁，遊客在此除了可以深度認識在地文史，還可遠眺深澳港灣、基隆嶼海景，開館時間為週一至週六下午1點30分到4點30分。