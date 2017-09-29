解決缺工問題 宜縣引進首台農用無人植保機

2017-09-29 15:41

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理「農用無人植保機」輔導計畫，協助宜蘭市稻米產銷班第1班購置縣內首台植保機，用無人飛機搭載藥劑，為農田進行肥料播撒、粉劑噴灑等作業，盼解決農村人力不足的問題，首台植保機由室內冠軍米農民葉錫濱使用，他說，無人機不但節省人力，也讓栽種時用藥與施肥的量更準確。

葉錫濱有30幾甲的水稻田，他種出來的稻米，於102年獲選為全國10大經典好米，104年參與全國名米產地冠軍賽，更獲得全國冠軍米的殊榮，是縣內的優質稻農之一，因此獲得縣府農業處的幫助，添購縣內首台「農用無人植保機」，盼用機器取代人力，補足農村人力缺口。

葉錫濱指出，農業的缺工確實日趨嚴重，整地、插秧這些都需要技術，不是隨便找人都可以做，農忙的時候，工作量很大，大多農民都只能硬著頭皮做，有一台無人機，確實能紓解耕作時的人力壓力。

葉錫濱說，近年水稻品種越來越多樣，加上近年來氣候變遷，造成水稻罹病的情況相當嚴重，要確保品質，就必須噴灑適當的藥劑，植保機可以管控肥料、農藥及液態微生物菌的噴灑量，除節省人力，也便於農民精準管控水稻的品質與生長狀況。

宜蘭縣政府農業處指出，希縣府府對農民的關懷與輔導，使縣內稻米生產得以延續良好品質，「農用無人植保機」一機多用的設計，能快速應付不同的植保作業需求，對於農業發展絕對有極大的幫助，未來不排除繼續擴大推廣，提高縣內農產的品質與附加價值。