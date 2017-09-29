推展外澳旅遊 新港澳休閒農業區遊客中心搬家開幕

宜蘭縣頭城鎮新港澳休閒農漁業發展協會成立的新港澳休閒農業區遊客中心今正式搬新家。（記者林敬倫攝）

2017-09-29 15:37

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮新港澳休閒農漁業發展協會成立的新港澳休閒農業區遊客中心今正式搬新家，經兩個月的試營運後正式開幕，新港澳休閒農漁業發展協會理事長吳季玲表示，新的遊客中心空間更大，對推廣外澳的山、海旅遊，有極大的幫助。

頭城鎮外澳里臨山面海，風光明媚，加上外澳沙灘的加持，近年已成為縣內夏季旅遊勝地之一，有「小墾丁」之稱，新港澳休閒農漁業發展協會自民國101年成立至今已滿5年，以往協會以外澳火車站站場為服務據點，因空間狹小，讓的業務及服務項目難以推廣。

在社區志工的努力下，整合各方資源，協會於今年獲得農委會補助，承租位於外澳火車站旁的房屋，開設旅遊服務中心，經2個月的整修與試營運，中心於今日正式開幕。

吳季玲表示，目前協會已推廣的旅遊業務包含賞鯨活動、在地農漁特產、DIY體驗課程、休閒農場生態之旅及在地牽罟文化等，希望讓遊客能暢遊外澳，深度體驗在地特色。

吳季玲指出，協會今年將進行的5年一度通盤檢討規劃，希望能結合在地業者及農漁民，設計1日農、漁夫體驗的綠色旅遊行程，讓新港澳在地農漁特色能吸引更多國內外的遊客到訪。