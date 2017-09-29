獅子鄉內文部落出本 驚見排灣「陰牙人」傳說

「陰戶的牙齒」傳說與外國恐怖電影「陰牙人」相當類似。（記者蔡宗憲攝）

2017-09-29 15:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕文化部台灣博物館（台博館）屏東獅子鄉文物館合作，將1935年日治學者編著的「原語による臺灣高砂族傳說集」中，排灣內文社區的傳說故事轉譯為當代族語，今天首度發表繪本「一起讀。獅子鄉」，許多傳說奇幻又引人入勝，甚至還有國外恐怖電影「陰牙人」的相同傳說，引起不少民眾興趣。

這則「陰戶的牙齒」傳說，是講述古代一名卡古瓦暗家族長女，五次結婚圓房，丈夫的生殖器都會被陰戶咬住死亡，直到她的母親詢問並檢查女兒私處，才發現居然有牙齒在裡面，母親切除害人的陰牙後，以牙齒製成頭飾；據傳，這起故事也影響了排灣族項鍊串入牙齒（現為山豬牙）的頭飾文化。

這些傳奇故事的來源，都是1935年出版的「原語による臺灣高砂族傳說集」，這部堪稱日治時期出版最翔實完整的原住民神話傳說總輯，在獅子文物館員何鳳美及在台博館副研究員李子寧等人協助下，透過專業插畫師及音效製作，完成這本聲色俱全的有聲書。

獅子鄉長孔朝表示，原住民神話傳說是原住民文化及台灣文學的重要部分，許多祖先禁忌信仰蘊藏經驗智慧，告誡子孫不要違法自然法則，不可能「人定勝天」，也期盼這本傳說促進台灣人重新認識原住民傳統智慧。