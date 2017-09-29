花博暖身 台中市府辦演唱會邀「董事長樂團」任推廣大使

2017-09-29 15:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會即將進入倒數一年，中市府規劃「響徹365花開迎倒數」系列活動，連續3天大型音樂演唱會卡司陣容堅強，董事長樂團不但擔任暖身活動推廣大使，還為花博作詞、作曲創作「做花來種田」，熱力演唱。

台中花博將於明年11月舉辦，為迎接這場盛會，市府規劃「響徹365花開迎倒數」系列活動，包括11月3日將在台中原縣區舉辦的「唱響起點花博之夜」，以及11月4日至5日在舊城區舉辦的「唱秋十年 搖滾台中」，連續3天大型音樂演唱會卡司陣容堅強，金曲歌手及樂團齊聚，相關資訊後續將隆重公布。

同時，花博活動主視覺今日首度亮相，以清新綠為底、群花齊開的意象組成365數字，邀請民眾一起共襄盛舉，聆聽花開的聲音。

市府表示，「響徹365花開迎倒數」系列活動，結合今年11月將迎接花博盛會倒數一年，以及從開始舉辦至今，已邁入第10個年頭的搖滾台中，以兩大主軸規劃大型音樂演唱會，一連舉辦3天，將分別在台中原縣區及舊城區登場，將帶給民眾多重感官饗宴。

「唱響起點花博之夜」將於11月3日在台中原縣區登場，邀請7度入圍金曲獎並獲得年度最佳樂團、年度最佳台語專輯的董事長樂團，擔任暖身活動推廣大使，董事長樂團更為花博作詞、作曲創作「做花來種田」歌曲，屆時將熱力開唱。

另外，11月4日至5日「唱秋十年 搖滾台中」活動則將在舊城區舉辦，今年已邁入第10個年頭的搖滾台中，以「唱秋」為主軸，結合「唱自己的歌」及「秋天最大音樂祭」兩概念，屆時將有3大舞台、超過40組國內外樂團參與演出，也將融合台中在地創意市集、NGO講座，還有限定露天電影院。

首波參演名單也已搶先公布！包括金曲最佳樂團麋先生、鄭宜農、熊寶貝、Random隨性、Mary See the Future（先知瑪莉）、Hello Nico、傷心欲絕、TRASH、P!SCO、孩子王，更多參演樂團後續公佈。

另外，活動主視覺以多彩絢爛、繁花錦簇的意象排列成365倒數里程碑，由經驗豐富的馬詩韻（馬馬力）擔任統籌，與插畫家徐佩涵聯手設計，設計理念以花為主軸，加入台中特色花卉火鶴、文心蘭及蝴蝶蘭，勾勒出365數字，而以綠為底，更展現花博精神之一的「生態（Green）」意象，傳達整體生氣蓬勃、充滿希望與活力的氛圍。