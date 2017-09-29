香山社區孩子第二個家 兒少築夢基地揭牌

「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」經一年試辦，今天由市長林智堅（三排右三）、中信慈善基金會董事長辜仲諒（三排右四）親自揭牌。（記者王駿杰攝）

2017-09-29 15:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕中國信託慈善基金會與衛生福利部共同推動「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」去年在香山社區進行試辦，希望用社區力量補足轄內經濟弱勢孩童下課後陪伴與教養的需要，經一年試辦，今天由市長林智堅、中信慈善基金會董事長辜仲諒親自揭牌。

林智堅說，中信慈善基金會與全台20個社區合作打造築夢基地，香山社區動能充足，去年6月獲補助110萬元試辦，今年再獲經費100萬元，正式承辦，將持續照顧18位社區內經濟弱勢、新住民、隔代教養的學童，試辦一年來，孩子放學後必定準時報到，除有熱騰騰的餐點，更有社區志工協助輔導課業、多元才藝課程。

林智堅說，許多家庭經濟壓力大，父母忙於工作，會讓孩子恐懼回家，獨自面對冷冰冰的空間，透過企業資源進入、社區集體協助，讓更多志工陪伴偏鄉、弱勢孩子，給予多方溫暖的陪伴與照顧，將改變孩子的一生。

辜仲諒表示，台灣夢計畫是他與一位單親媽媽長談所獲得的啟發，當時該名單親媽媽須至外地長期工作養家，但3名年幼孩子卻無人照顧，因此他開始關注弱勢家庭，盼針對結構性問題奉獻一己之力，減少弱勢家庭的遺憾。

就讀小一的女童小欣（化名）說，家中爸爸、阿嬤都臥病在床，僅靠阿公做工以微薄薪資貼補家用，去年計畫試辦起，「她每天都希望快點放學」，才能早點來據點，做喜歡的捲紙課。