柯P看都更 需健全制度、公私協力改革效能

2017-09-29 15:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲下午出席台北市都市更新論壇，行政院政務委員張景森也蒞臨聆聽台北市經驗和建議。柯文哲致詞時指出，台北市屋齡30年以上的房屋約有55萬戶，佔台北市房屋總量的55％，為了整體市民安全，需要更健全的都市更新制度，同時需要透過公私協力，共同改革都更效能。

柯笑談，世大運時，他曾問過國際大學運動總會（FISU）現任主席、俄國籍馬提辛（Oleg Matytsin），有沒有碰過颱風、地震等，沒想到50多歲的馬提辛竟然都沒有遇過，柯也開玩笑說「那你活在世界上幹嘛？」

話鋒一轉，柯文哲指出，台灣的房子被地震搖一搖、颱風掃一掃，還有白蟻，過去的技術加上台灣的氣候特性，整個台灣的房子都需要大幅更改，但不能只靠政府，而需要公私協力，因此他請副市長林欽榮擔任召集人，成立專案小組處理這個問題，在前兩次的論壇提出30項需改革項目，目前已完成20項，剛好中央也要修改都更相關法令，在地方實際執行時發現有很多問題，也會建議加入此次的修法。

張景森致詞時表示，都市是一個共生的地方，簡單說你的事是我的事，都市更新沒有什麼個人的事情，是個集體權利義務無法分割的群體，在保障少數不同意戶權益的前提下，這還是公共事務，因此要有一個做決定的機制。

此外，張景森認為，過去有個錯誤觀念，認為都市更新是建商跟住戶的事情，政府為什麼要介入建商跟住戶之間私人的事情？都市更新在都市更新條例中，就是基於公共目的，促進都市機能發展，這是公共目的，只是執行方式不同，但都要透過政府、權利相關人、實施者等3方一起協力，即使是由民間實施，也是政府的事情。

透過前述觀念，張景森說，希望從都市更新條例修法、健全都更制度，行政權與司法權之間協調，以及從產業趨勢分析都市更新發展方向等角度，不但建立一個合理正當合法的程序，來保障少數個人權益，最重要的是，改善整體都市環境。

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