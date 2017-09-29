校樹茂盛遭怨擾鄰 竹北光明國小允改善

新竹縣竹北市光明國小周邊樹木綠意盎然，但鄰居經常抱怨落葉紛飛，枝葉遮擋路燈且妨礙交通，議員、里長、校方和周邊住戶今天現勘協調。（記者廖雪茹攝）

2017-09-29 15:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市光明國小周邊樹木綠意盎然，但鄰居經常抱怨落葉紛飛，枝幹遮擋路燈且妨礙交通，更發生兩棵大葉欖仁樹無端遭人環鋸而導致枯死情事；相關單位今天現勘，在議員金援和里長居中協調下，校方允諾將儘快修剪枯葉、移除枯木，共同來維護校園周邊環境。

竹北市斗崙里長鄭建村表示，光明國小圍牆外四周的台灣欒樹等行道樹，枝繁葉茂，但住在光明十街一段與縣政八街的住戶經常向他抱怨，多棵樹木長得太茂盛，不但遮擋了路燈照明，低垂枝葉也妨礙人車通行，大量的落葉飛進社區得天天清掃，影響環境衛生及市容。

其中，位在光明十街一段側的兩棵大葉欖仁，疑因落葉多影響環境，兩度遭不明人士環狀鋸傷，校方雖請樹醫包紮傷口搶救，仍舊「回天乏術」，現已腐敗枯死。

縣議員葉芬英、楊敬賜辦公室秘書徐源發、鄭建村、校長蔡孟翰和附近住戶等人，今天會勘協調。繼楊敬賜去年補助10萬元，葉芬英今年補助9.5萬元，協助校方修剪行道樹；另針對光明十路一段路面老化龜裂狀況，兩議員也允諾各補助50萬元，協助竹北市公所重新鋪設。

蔡孟翰強調行道樹對生態循環的重要性，也是都市之肺，淨化空氣且提供遮蔭等多功能。他說，基於安全考量，不便安排學童到圍牆外的人行道清掃落葉，但為敦親睦鄰，校方會設法解決人力問題，並將在下週校務會議討論後，儘快委外修剪枝葉，移除2棵枯死木，以免傾倒危害公共安全；此外，校方將爭取在圍牆內側栽種灌木花卉，加強綠美化，減少蚊蟲。

至於道路的清潔工作，鄭建村允諾將動員該里志工，定期偕同公所清潔隊共同維護。

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