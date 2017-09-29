華山基金會偕業者 號召認捐營養品

華山基金會舉辦營養品認捐活動，希望民眾可以捐助失依失能長者普遍缺乏的營養食品。（記者譚偉晟攝）

2017-09-29 15:03

〔記者譚偉晟／台北報導〕以社區互助廣設天使站的華山社會福利基金會，為了協助獨居長輩和身障長者維持健康，長期透過提供生活物資的方式協助。但為了進一步改善長者的健康問題，華山基金會與勝霖藥品、端強實業合作，透過全台各地的佑全藥粧與健康人生藥局門市，號召民眾認捐營養品，提供給有需要的失依失能長者。

根據台大醫院年老醫學部的統計，每年65歲以上長者住院的原因，平均有30%到40%是因為跌倒造成，進一步發現這是由於長者存在「肌力不足」的狀況。對此華山基金會社工部組長邱如卉指出，華山基金會希望藉由營養品的供給，首先改善長者的體力與身體狀況，減少這類跌倒傷害的出現。

邱如卉表示，這次活動捐助的「復易佳營養素」，擁有豐富的維生素與礦物質，很適合加速長者的身體機能。目前華山基金會照顧的長者，約有80%都有身體不健康的狀況。這次端強實業帶頭捐出的210箱營養素、以及勝霖藥品捐出的105箱營養素，將會優先提供給2000多位獨居或是有身體障礙狀況的長者使用。

儘管民眾過去也提供不少食物援助這些長者，但邱如卉強調過去比較多的都是一般的食物，由於價格較低廉因此捐贈量較多。但營養素這種高單價補給品，就比較少有民眾會主動捐贈。因此希望透過這次活動，讓民眾以公益價購買一箱營養品捐贈，除了可以幫助失依失能長者外，還能免費提升在該通路的會員等級。