輔仁大學醫院落成啟用 下月9日試營運

2017-09-29 15:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕輔仁大學附設醫院今天落成啟用，為國內首間天主教大學醫院，開院即擁有120多位醫師、設有30多個科別、近3百個門診，將從10月2日起逐步開放醫療服務，9日起試營運，輔大醫院將依試營運狀況，再全面開啟門診、急診及住院服務，病床數99床，預計到年底擴增為250床。

輔大醫學院已成立20年，輔大想在新莊興設區域醫院，原本受限於大台北地區醫療分區、病床數及都市分區等限制，經一一突破解決，醫院大樓歷時4年完成，座落於輔大三泰路足球場旁，落成啟用典禮佳賓雲集，包括副總統陳建仁、教廷代表樞機主教彼得塔克森、教廷駐台大使高德隆、新北市長朱立倫等人都到場，陳建仁致詞時，引用德蕾莎修女所說，「每個病人都是苦難中的基督」，期盼醫護人員秉持輔大「真善美聖」校訓，全心照顧病患，尊重每一個生命。

輔大醫院醫療副院長江福田說，輔大醫院啟用之時，已有開院醫師120多位醫師、設有30多個科別、近300個門診，護理師3百多人，其中9成5來自其他區域教學醫院有經驗的護理師，開院初期病床數99床，預計到年底擴增為250床。

輔大醫院醫療特色是心臟血管、胃腸肝膽、腎臟、泌尿、骨科、神經、腫瘤、婦女、兒科、眼科、耳鼻喉科，社區醫療及健康管理也是發展重點，新北市衛生局長林奇宏說，輔大醫院所在的新莊、泰山、五股區已達百萬人口，將可為在地民眾就近提供更便利的醫療服務。