房東答應修電視卻無聲無息 原因是這2個英文單字

網友在外租屋碰到電視壞掉，要請房東來修理，但房東卻再也沒有聯絡他。（資料照，記者徐義平攝）

2017-09-29 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕在外租屋碰到電視壞掉要請房東修繕，與房東談好之後卻遲遲不見房東身影，到底是發生什麼事？一名網友在PTT笨版PO文表示，宿舍電視壞了，聯絡房東告知要修理，房東也說會派人來修，要進門前會先電話通知，隨後也傳訊息問要修理的電視品牌，網友則迅速回覆「benq」，看到房東回一個「OK貼圖」後就放心的等待修電視。

沒想到就在房東答應修電視後，卻再也沒有聯絡網友，正當網友覺得納悶、想要再傳訊息詢問房東時，一打開對話框卻讓他傻眼，因為之前回傳的訊息竟然不是「benq」而是「be quiet（給我安靜）」，網友當下覺得很尷尬，便趕緊傳訊息向房東解釋是手機的「自動選字」害了他，不是be quiet啦！

網友也懊惱的表示，「房東，對不起 我不是要你閉嘴的呀...拜託回我好嗎 我電視還不能看呀」。文章一出也讓許多網友笑翻，紛紛留言「還好不是SHARP，不然就變SHUT UP」、「是個會嗆的房客呢~」、「被叫閉嘴還回你那麼可愛的貼圖」、「笑死我哈哈哈哈哈哈」、「房東的反應也太可愛」、「房東表示:我閉嘴，你別看電視」、「哈哈哈~ 房東好委屈」。