元太、振曜、Readmoo攜手 助南投建置電子書閱讀器行動圖書館

2017-09-29 14:50

〔記者陳梅英／台北報導〕國內電子紙大廠E Ink元太科技、振曜科技，以及最大繁體中文電子書平台Readmoo今（29）日宣布共同捐贈總價值超過新台幣2300萬元的350台電子書閱讀器及3萬5千冊電子書給予南投縣政府，於縣內16所國小建立電子書閱讀器行動圖書館，將數位化閱讀帶入地方校園，協助培養學童專注閱讀的習慣，享受文字書海盛宴。

這項名為「e啟讀出未來」的電子書閱讀器行動圖書館捐贈計畫是由元太發起，結合振曜科技及Readmoo共同協力參與，元太與振曜分別提供電子紙顯示器模組及電子書閱讀器的硬體系統，Readmoo則協助提供軟體介面並協助電子書內容的授權採購及管理，電子書閱讀器採用繁體中文閱讀介面，於國小校園中打造走到哪讀到哪的行動圖書館。

電子書閱讀器以電子紙為主要顯示螢幕，有別於一般的電腦、智慧型手機及平板電腦等螢幕，電子紙螢幕看起來如同紙張的視覺效果，無背光源也不會產生藍光，提供舒適自然不易疲勞的閱讀感受，有助於保護學童視力。

此次捐贈予南投縣政府的350台電子書閱讀器將於教育處的規劃下，於平和國小等16所縣內小學建立行動圖書館，每台電子書閱讀器均已預先裝載100本分別適合高、中、低年級學童閱讀的書籍，包括由小魯出版社及親子天下出版社等公益電子書授權的多本暢銷童書均在書單之列。

元太董事長柯富仁表示，逢繁體中文電子書內容發展已臻成熟，得以國人打造的數位閱讀平台帶入台灣校園中回饋給學童，希望讓更多小朋友享受不傷眼與舒適的數位化閱讀體驗。

振曜科技執行長馬茂峰則說，電子書在歐美國家已經普及許多年，台灣為全球電子書閱讀器的最大供應商，非常希望電子書閱讀器也能在這片土地上發揚光大；根據國外調查顯示，與一般紙本書讀者相比，因電子書閱讀器的便利性，閱讀量超過一般紙本書的3倍。期望此次捐贈的電子書閱讀器能夠達到同樣的效果，協助南投學童培養更好的閱讀習慣。