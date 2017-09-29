東管處推廣綠島潛水 國際潛水攝影比賽明起跑

2017-09-29 14:49

［記者張存薇／台東報導］歡迎大家來綠島潛水！東管處邀請6位國際潛水攝影師到綠島實地體驗，今天下午舉辦成果發表會，此外，「台灣綠島國際潛水攝影比賽」也自明天展開，歡迎民眾在明年8月底前到綠島潛水、拍出最美照片，比賽總獎將更高達3萬美金。

東管處為宣傳綠島為國際級的潛水旅遊目的地，邀請國際級的潛水攝影師Yorko Summer擔任綠島海洋觀光的代言人，近日也邀請韓國Jerome Kim、泰國Nu Parnupong、馬來西亞Tim Ho及中國的周杞楠與步誼等6位潛水攝影師到綠島潛水，今天下午舉辦分享會。

Yorko Summer表示，在5天的潛水中，真的實地體驗綠島海底能見度高、十分清澈，再加上珊瑚覆蓋率高、色彩特色鮮豔，還看到難得一見克式及彭氏 豆丁海馬，讓每位參加者都收穫滿滿。

東管處長洪東濤表示，明年是「2018海灣旅遊年」，希望全力打造綠島成為國際潛水旅遊目的地，提升綠島國際能見度。

他指出，也歡迎潛水愛好者參與「台灣綠島國際潛水攝影比賽」，參賽者可於明天起至明年8月31日到綠島周邊所有海域潛點，如香菇頭、電線桿礁、三米礁等地點下水拍攝，再把作品上傳至徵件網站，攝影比賽分為廣角組及微距組2組，總獎金高達3萬美金。綠島國際水下攝影大賽網址：http://www.bravo-green-island.com/