竹市推好空氣運動 「空品旗、空氣盒子、醫師防護」三箭齊發

2017-09-29 14:35

〔記者王駿杰／新竹報導〕維護清淨空氣！新竹市長林智堅推出維護空氣品質3支箭，今與醫師公會、荒野保護協會、中研院等團體合作，將於校園設置「空品旗幟」及「空氣盒子微型感測器」，並積極研發教材宣導空汙防範措施，展現守護空氣品質的決心。

市長林智堅指出，「空品旗幟」是由校園懸掛代表當日空氣品質指標（AQI）的旗幟，市府會發送到各國小、國中、高中等59所學校使用，環保局特別邀請設計師王慶富為竹市獨家設計專屬空品旗幟，以可愛表情搭配淺顯易懂的圖案文字，一目了然空氣品質現況。

「校園空氣盒子」則是由中央研究院博士陳伶志協助在轄內45處校園設置空氣盒子微型感測器，透過資訊展示系統，即時掌握校園大環境與區域性空氣品質現況，成為最有效的「空污防守員」。

林智堅說，未來環保局將陸續增設100處空氣盒子微型感測器，預計佈建於交通要道、醫院、人口聚落及各級學校。

此外，還會針對「專業醫師健康防護」舉辦15場講座，針對細懸浮微粒（PM2.5）成因、對人體健康的危害，進而加強對生活周遭污染源的防護知識。初期會由醫師公會成員擔任講師，以學校為第一波宣導對象，後續將由荒野保護協會招募志工並培訓成為種子教師，再深入社區、學校、廟宇等地進行宣導。

林智堅說，竹市空氣品質一直是全國「績優前段班」，他上任後致力優化環境品質，於市中心打造4公里新竹之森的綠化空間，完善新竹公園、十八尖山打造「城市綠肺」，日前更設置「千甲段空氣品質淨化區」種植超過3千棵樹木，並啟動Open Green掀綠計畫，預計增加7千9百坪休憩綠地，打造城市綠空間。