媽祖有愛 「香燈腳」送小學生西瓜表謝意

2017-09-29 14:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是媽祖有愛！今年3月白沙屯媽祖遶境，4日行徑彰化縣溪州鄉，上萬名「香燈腳（徒步香客）」進入純樸的三條村，當晚駐駕三條國小，村民與校方無不熱情款待，事隔多日，一名署名白沙屯香燈腳，向溪州鐘姓瓜農訂購60顆西瓜，希望收成時，送給三條國小小朋友享用，今日早上，瓜農載著採收後的西瓜來到學校，學童圍繞一排興奮的接過西瓜，把媽祖的愛傳遞下去。

自2001年至今，白沙屯媽祖遶境三條村高達11次，其中駐駕（含停駕）三條國小多達5次，由於三條村並非靠近縱貫線，白沙屯媽祖卻願意捨近求遠遶境，讓村民開心萬分，為感謝媽祖，村民提供免費住宿，三條國小也開放校區，讓上萬名香燈腳歇息。

一名曾姓香燈腳對此銘記在心，日前透過公視節目，知道溪州瓜農鐘翊禹以友善農作方式種植西瓜，感受他對土地的熱情，也想起3月遶境時村民招待的熱情，於是向鐘翊禹訂購60顆西瓜，表示採收後送給三條國小小朋友，「希望可以讓小朋友享受夏日最單純的幸福，讓孩子知道你的自信，這是鄉下孩子最缺的！」

鐘翊禹今日載著西瓜來到三條國小，除了原本60顆，自己又補齊15顆，讓三條國小75名學生一人一顆，學童們圍著校樹「百榕」傳遞西瓜，有人大呼「好重」、「好想吃」，喜悅的臉龐流露出對香燈腳與媽祖的感謝之情。

鐘翊禹表示，感謝曾姓香燈腳對友善農作的認同，也對於他友愛回饋社會的善心感到佩服與認同，因此特別留下這批西瓜，讓愛傳承；三條國小校長林淑貞說，三條國小很幸運，也很受媽祖照顧，期盼孩子懷抱感恩心，累積正面能量，學習香燈腳為媽祖傳愛的精神，回饋社會。