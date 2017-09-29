「當雞婆的影像提供者」 北市擬補助裝設行車紀錄器

柯文哲今天主持交通會報。（資料照 記者方賓照攝）

2017-09-29 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府今天上午舉行交通會報，台北市長柯文哲為了讓民眾多裝置行車紀錄器，要求警察局、交通局研擬獎勵方案，未來可能用補助、發獎勵金方式，鼓勵大家裝設行車紀錄器，要民眾「當一個雞婆的影像提供者」。

原本交通局局長張哲揚提議，未來若發生交通意外時，民眾能主動提供行車紀錄器以利鑑定，肇事鑑定收費也會從原本的3000元減為2000元，希望能鼓勵民眾安裝，也讓肇事鑑定更精確，好減少民怨，但柯文哲卻不贊同這項提案，他坦言不相信民眾會這麼老實，屆時一定會發生「對我有利的就拿出來，對我不利的就不拿出來」的情況。

柯文哲指出警察局、交通局何不研擬方案，看能否提供獎勵，鼓勵大家加裝行車紀錄器，此外紀錄器若拍到肇事的影像，可提供給政府鑑定，也給予相關獎勵費用。柯文哲表示，政治就是要有創意，會把它當一個政策推廣計畫去執行，若設獎金也非檢舉獎金，而是「公益影像提供獎金」，告訴民眾裝了對自己或社會、公益有何好處。

張哲揚坦言，目前行車紀錄器並非車輛基本配備，可以建議交通部增加此規定，但現階段並無強制，至於提供影片部分，現在民眾提供的影像只有在涉及刑案和肇事逃逸時，才會有獎金，其餘則沒有發放。