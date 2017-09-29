中市南區白金婚表揚 「看不見」、「聽不到」牽手70年

曾朝和（左）、曾賴盼（右）強調，冷靜是最佳相處之道，市議員邱素貞（中）則認為健康也很重要。（記者張瑞楨攝）

2017-09-29 13:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市南區公所今天（29日）上午舉辦「106年度金婚、鑽石婚暨白金婚紀念表揚活動」，共邀請102對結婚滿50年以上夫婦參加；其中，老夫妻曾朝和、曾賴盼，以及劉安為、劉黃蝦妹，兩對夫妻的丈夫都是92歲，也都於民國36年結婚，成為美談，他們超過一甲子的相處之道，是冷靜以及「看不見」、「聽不到」。

台中市消防局長蕭煥章代表市長林佳龍，偕同南區區長鍾正光，一起頒贈紀念獎牌並與受表揚伉儷及家屬合影留念。包括市議員邱素貞，以及國光里長陳仁榮等南區里長也應邀到場，獻上祝福，現場氣氛溫馨、歡樂。

鍾正光致詞指出，今年共邀請102對結婚滿50年以上夫妻參加，包括結婚滿50年以上金婚共69對；結婚滿60年以上鑽石婚共30對，以及結婚滿70年以上白金婚3對，接受表揚的夫婦，都是現代年輕夫妻的模範，每一對都代表一種幸福的定義，背後都有人生最燦爛的故事。

邱素貞說，看到每一對夫婦都能幸福相陪，在在證明了每對賢伉儷都是鶼鰈情深、相知相守，她認為生活要長久，身體健康最重要，祝福長輩恩恩愛愛，長命百歲。

結婚達70年的老夫妻曾朝和、曾賴盼，分享夫妻相處之道，他們說，夫妻在一起久了，難免發生口角爭執，雙方你一言我一語，當丈夫的讓一點就好了；老妻曾賴盼則搶話說，不想聽對方囉唆，走遠一點就好，等雙方冷靜後就雨過天青了。

另一對白金婚夫妻劉安為、劉黃蝦妹，丈夫劉安為說，自己年紀大了的關係，兩眼視茫茫，對於不愉快的事，「看不見」就算啦，夫妻相處，分工合作很重要，婚姻才會長久；另一半劉黃蝦妹，患有重聽，她說，遇到吵架時，「聽不見」，就沒感覺，她希望社會都能祥和、平安。