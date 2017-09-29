維冠大樓重建借貸 李孟諺：「賴院長」一句話拜託促成

台南市政府與台灣銀行及維冠大樓、大智大樓更新會簽署融資貸款意向書。（記者洪瑞琴攝）

2017-09-29 13:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市0206地震重建邁入「最後—哩路」，維冠大樓借貸3億元、大智大樓借貸3.2億元，今天由台南市代理市長李孟諺、台灣銀行呂桔誠及維冠更新會理事長楊寧廷、大智更新會理事長李銘塗共同簽署融資貸款意向書，共同見證再跨出重要－步，將於109年完工，住户快要「回家」了！

李孟諺在簽署儀式中透露，重建過程協助更新會洽詢多家銀行低利貸款，各有條件及住户負擔能力與否的考量，評估向台灣銀行借貸，可是仍有些細節，在2個多月前，最後還是由當時的市長丶現在的「賴院長」出面一句話拜託，終於促成借貸事宜，台銀同意低利借貸。

維冠大樓將興建15層樓、48户，協助過程中，市府原本運用善款收購部份住户售地共90坪，後來以每坪37.7萬評定價賣給更新會住户；至於大智大樓，市府則將取得1至2樓市場用地將可做超商賣場用途。

市府表示，大地無情、人間有愛，才讓這次地震發生當時能即時給予資源及協助，提供維冠重建戶補助近1.6億元及大智市場重建戶約1億元，項目包括都更規劃、建築設計監造、建物拆補、租金補貼、重建期貸款利息、重建工程等補助，即時解決地震發生當下受災戶居住困境並協助克服重建經費籌措問題。

都發局表示，維冠及大智大樓兩案事業及權變換計畫已於今年8月29日審議通過，順利完成更新審議的重要里程，而台灣銀行深知都更審議後的關鍵在於重建資金，多次主動與市府洽商融資貸款方案，提高大智及維冠重建案融資成數9成，資金均已到位，預計下個月底大樓工程即可開工。

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