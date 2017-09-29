帶寵物一起出來玩！ 台南首推毛小孩友善旅遊地圖

2017-09-29 13:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕現代人喜歡外出休閒，但有時因環境空間不方便，寵物無法隨行，難免掃興，台南市政府以插畫創作的方式，首度推出毛小孩的旅遊友善地圖，列出了超過23處的景點、場域或店家，包含虎頭埤、安平老街、水晶教堂、七股鹽山、邊界驛站、林默娘公園、草山月世界…等，可串連成觀光動線，提供行程規劃的參考，讓民眾直呼「足感心」。

這款地圖由市政府觀光旅遊局推出，今天在新化的虎頭埤風景區正式發表，列為友善業者之一的囍八格寵物餐廳、小滿食堂等，也帶著自家的店狗與會，為現場增添熱鬧氣氛。

觀旅局還針對喜歡踏青或露營的親子，推出「台南綠野遊」地圖，介紹的景點、場域共31處，民眾可以扶老攜幼一起去旅行，重溫兒時遠足活動的樂趣。

觀旅局長王時思表示，台南除了適合巷弄尋幽、古蹟參訪及美食品嘗外，也是擁有豐富自然資源與生態環境的城市，適合週休假期時外出郊遊，因此設計了具特色主題的導覽地圖。

王時思說，這兩份插畫地圖的文案，都由有豐富旅遊經驗的作家黃郁清執筆，搭配知名的「阿春爸」獨特口吻，風格清新簡約，也讓民眾有機會帶著毛小孩一起享用台南的綠饗宴。

虎頭埤風景區在10月1日將舉辦了毛小孩健走活動，歡迎民眾一起帶著寵物享受悠閒時光；而2款地圖即日起在台南各旅遊服務中心，以及永華、民治市政聯合服務中心等處提供索取。