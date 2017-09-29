5年半發生733起事故 仰德大道交通擬改善

2017-09-29 12:51

〔記者黃建豪／台北報導〕針對台北市仰德大道頻傳重大交通事故，台北市長柯文哲今天上午主持交通會報，交通局指出，仰德大道從2012年至2017年上半年，這5年半間，就發生733起交通事故，其中16人死亡、770人受傷，約每5起事故中，就有4起跟機車有關。為此，華興中學、陽明山小學、國安局前停車場彎道等易肇事路地點，將進場實施多項改善措施，甚至研擬將仰德大道沿線都調整為1個車道的可行性。

交通局統計發現，近5年半來的733起仰德大道交通事故中，事故當事人共有1723位，又以18歲至25歲機車騎車535人，佔總體31％為最多，此外733起事故中，機車涉入579件，佔比78％，最常與小客車發生事故，其次則為小客車的473件，佔比64％。

以事故有責肇事原因來看，前3名則為未注意車前狀況21％、超速失控15％、未保持行車安全間隔12％，事故型態多為「超車時同向擦撞、左右轉遭後方車或對向車追撞及側撞」為主，事故地點則集中於仰德大道一段國安局至仰德大道2段2巷口附近，以及仰德大道3段新安路口周邊。

交通局表示，仰德大道在車道較寬的地方，尤其容易發生事故，因為車道一寬，駕駛就喜歡加速超車，另外，在無號誌巷口當車輛要轉進巷口時，也會因對向來車的車速過快容易出事。

交通局舉例，以仰德大道二段二巷路口來說，當車道變寬，小車要加速超前大車時，常因位在轉彎處減速不及，就直接滑到對向車道去，因此一旦發生事故嚴重度都較高。

改善措施部分，交通局將檢討，將沿線調整為一個車道，減少超車情況發生、在無號誌路口及測速照相機前，增設距離預告標誌或警告標誌、研議於國安局門口、仰德大道二段二巷、仰德大道三段15號處前，有超速疑慮的地點，引進科技執法的可行性，或針對學校上下學時段，調整號誌時制。

柯文哲則表示，他的印象中，每年文化大學都會有學生死亡，雖然不曉得幾個，但應該不少，既然調查已有明確結果，就該到文化大學、華興中學及陽明山小學報告一遍，蒐集地方意見，把事故最多的地方改一改。