桃園國民運動中心明年農曆春節前營運 前2週免費

2017-09-29 12:09

［記者謝武雄／桃園報導］「桃園國民運動中心」目前進行收尾工程，預計10月完工，桃園市長鄭文燦今天上午前往視察表示，桃園國民運動中心預計明年春節前營運，前2個星期將免費提供市民使用，該運動中心提供游泳池、體適能中心及籃、羽球場等共同項目，還有半戶外攀岩場的特色項目，另南平公園運動中心也將要完工，將提供桃園區民運動需求。

「桃園國民運動中心」位於桃園區三民路一段、中山東路口，於104年12月21日開工，基地面積2976.78平方公尺，規劃興建地上5層、地下2層的大型運動場館，總工程經費約4億4054萬元，其中2億元由教育部體育署補助，目前正申請使用執照中，營運廠商將於11月進駐裝修，預估明年農曆年前即可營運。

鄭文燦說，桃園國民運動中心外觀融合河川、岩石、山岳意象，地下1、2樓為停車場，地上1、2樓為溫水游泳池及會議空間，3樓為體適能中心及多功能教室，4、5樓為籃球場及羽球場，5樓設有半戶外攀岩場，為桃園國民運動中心之特色項目。

鄭文燦也提到，升格後推動「5+2運動中心計畫」，包括桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德等5個國民運動中心，南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心，除八德外，其餘其各運動中心都已經動工，桃園、中壢及南平公園年底前都可完工，未來，還會規劃龍岡、龜山坪頂、觀音運動中心，加上龍潭、楊梅、中壢三大體育園區之設置，將可滿足市民整體的運動需求、帶動全民運動風氣。