烏來辦桌吃馬告宴 七菜一湯2000元有找

新北市經濟發展局將於10月14日在烏來老街舉辦「馬告特色宴」，優惠價1999元。（記者賴筱桐攝）

2017-09-29 12:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕馬告是原住民常用香料，遍布新北市烏來、桃園、新竹及台東等地，值得一提的是，烏來馬告具有回甘的特殊風味。新北市經濟發展局將於10月14日在烏來老街舉辦「馬告特色宴」，席開50桌，邀請當地餐廳端出獨門私房菜，七菜一湯優惠價1999元，明天中午12點起開放報名。

經濟發展局局長張峯源表示，烏來前年受颱風侵襲，重創觀光產業發展，透過馬告宴活動，希望活絡經濟、重振觀光，今年與茶山坊、米哥烘焙坊、阮的肉干及DB啤酒品牌合作，開發馬告香皂、馬告牛奶能量棒、馬告肉干及馬告風味精釀啤酒等創意商品。

烏來泰雅農特產品生產合作社理事主席周志國表示，馬告俗稱「山林裡的黑珍珠」，在泰雅族有綿延不絕的意思，常用於蒸魚、燉雞湯與烤香腸料理，馬告為野生植物，不易繁殖，去年起與桃園農業改良場、瑠公基金會合作進行人工栽培技術轉移，未來有機會大量培育。

馬告特色宴包括馬告福山鱘龍魚、金沙馬告杏鮑菇、馬告涼拌豆腐等料理，每桌七菜一湯原價2500元，優惠價1999元，另推出烏來小旅行與自由行活動，請上Accupass活動通網頁報名。